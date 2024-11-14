مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على تباين في ختام تعاملات اليوم.

وأنهى المؤشر “ستاندرد اند بورز” 500 التداول مرتفعا بواقع 2.98 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة، ليصل إلى 5986.97 نقطة.

كما ارتفع المؤشر “داو جونز الصناعي” 50.22 نقطة أو 0.11 بالمئة، ليغلق عند 43960.43 نقطة.

في المقابل، هبط المؤشر ” ناسداك” المجمع 45.18 نقطة أو 0.23 بالمئة، لينهي الجلسة عند 19236.22 نقطة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط