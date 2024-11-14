شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار معظم منتجات الحليب والألبان.. وارتفاع البيض خلال شهر #عاجل والان نبدء بالتفاصيل

أسعار منتجات الألبان في السعودية

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار معظم منتجات الحليب والألبان خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الحليب السائل المعلب وحليب الأطفال حديثي الولادة، بينما انخفض سعر الحليب البودرة المعلب، فيما ارتفع سعر طبق البيض.وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاءـ أن سعر الحليب الطازج المحلي استقر عند 6 ريالات، فيما استقر سعر اللبن الطازج المحلي عند 8.5 ريال.وفقا للنشرة استقر سعر اللبن الزبادي عند ريالين، فيما استقر سعر القشطة عند 6.49 ريال، على أساس شهري في أكتوبر الماضي.وانخفض سعر الحليب البودرة المعلب بنسبة 0.5% في أكتوبر الماضي، على أساس شهري، مسجلا 84.97 ريال (1.8 كجم).وارتفع سعر الحليب السائل المعلب بنسبة 1.4% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، إلى 3.7 ريال.وبالنسبة لأسعار الجبن فقد انخفض سعر الجبن الشيدر بنسبة 1% إلى 6.8 ريال، بينما استقر سعر الجبن الكاسات المحلي على أساس شهري عند 17.73 ريال.وارتفع سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.1% إلى 7.79 ريال، بينما ارتفع سعر الجبن المثلثات بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 5.28 ريال.وسجل سعر طبق البيض المحلي ارتفاعا بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 17.81 ريال.