شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعزف المستثمرون عن شراء الذهب مع انخفاض أسعاره عالمياً؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحوذ الانخفاض الأخير في أسعار الذهب العالمية على اهتمام الأسواق بما فيها الصينية مما دفع إلى إجراء تعديلات في استثمارات الذهب بعدما خفضت العديد من العلامات التجارية المعروفة الأسعار، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جلوبال تايمز.

وقد دفع انخفاض أسعار الذهب بعض المستهلكين إلى الشراء بينما دفع آخرين إلى بيع مقتنياتهم. مخاوف من انخفاض الذهب وقال تانج الذي يعمل وكيلًا لإعادة تدوير عمليات بيع وشراء الذهب في شنجهاي :"إن هناك زيادة في عدد الأفراد الذين يبيعون المجوهرات الذهبية خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب المخاوف من أن أسعار المعدن الأصفر قد تستمر في الانخفاض". سبب تراجع أسعار الذهب ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة التي انخفض فيها الذهب إلى ما دون مستوى 2600 دولار للأوقية لأول مرة منذ 20 سبتمبر.

أرجع كو فانج المحلل في "وانليان" للأوراق المالية التعديل إلى تصحيح فني بعد عامين من ارتفاع الأسعار. الذهب سلعة لا تفقد قيمتها ذكر كو: "إنه على الرغم من الانخفاض الحالي سيظل الذهب خيارًا مهمًا للأصول وللاستثمار والملاذ الآمن حيث يعد المعدن سلعة يصعب سقوطها أو فقدان قيمتها".

يعتقد المستثمرون أن رئاسة ترامب قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف دورة التيسير النقدي إذا ارتفع معدل التضخم بعد التعريفات الجمركية الجديدة المتوقعة.

ويقول محللون إنه "على المدى القصير هناك إمكانية لتعافي أسعار الذهب قليلا إلى حوالي 2650 دولارا للأوقية ولكنها قد تنخفض مرة أخرى بعد ذلك". خسائر الذهب للجلسة الرابعة توالياً ويقول محللون إنه للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء واصلت أسعار الذهب خسائرها تحت ضغط من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات بعد أنباء عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر كما كان متوقعا. أسعار الذهب في النصف الثاني وأشار مراقبون أيضا إلى تباطؤ التقدم نحو انخفاض التضخم منذ منتصف العام وهو ما قد يؤدي إلى خفض عدد التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

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انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2580.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 % لتسجل عند التسوية 2586.50 دولار للأوقية. تأثير التضخم الأمريكي وقال زين فاودا محلل السوق لدى "ماركت بالس" التابعة لشركة "أواندا": "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لكنه جاء متوافقا مع التوقعات مما أدى إلى تأثير متباين على أسعار الذهب وزادت الأسواق رهاناتها على خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر".

اقرأ أيضاً: لماذا انخفضت أسعار الذهب مسجلة أسوأ أسبوع لها منذ عدة أشهر؟ توقعات أسعار الذهب وقال جيم ويكوف كبير محللي السوق لدى "كيتكو ميتالز: "الهدف الصعودي التالي لسعر الذهب بالنسبة للمشترين هو تحقيق إغلاق فوق مستوى مقاومة قوي عند 2700 دولار أما الهدف الهبوطي التالي لسعر الذهب بالنسبة لمشتري الذهب في الأمد القريب هو دفع أسعار العقود الآجلة إلى ما دون مستوى الدعم الفني عند 2500 دولار".