شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% خلال أكتوبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9% خلال شهر أكتوبر 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.6 %، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.3 %، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.1%. ارتفاع الإيجارات السكنية ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.6%، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 11.6% في شهر أكتوبر 2024م متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.3%.

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ (25.5%).

وارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا نسبته 2.3%، متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1%.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1.9%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.6%، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1%، متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 1.8%.

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 2.6%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة %5.0%.

وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.7% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.1%، فيما سجلت أسعار قسم النقل انخفاضا بنسبة 3.1 % متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.2%. ارتفاع على أساس شهري وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2024م ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1.0%.

وشهد المؤشر ارتفاعًا في قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4% نتيجة لارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 2.3%، فيما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 0.3%.

وارتفعت أسعار قسم التعليم بنسبة 0.5 %، بينما ارتفعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2% وارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%.

في حين شهد المؤشر انخفاضا في أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم الصحة بنسبة 0.1% وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات المطاعم والفنادق، والتبغ أي تغير نسبي يذكر في شهر أكتوبر 2024م.