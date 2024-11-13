شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3640 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4160 جنيها للبيع، و4137.25 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3813.25 جنيه للبيع، و3792.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر إلى: 3640 جنيها للبيع، و3620 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3120 جنيها للبيع، و3102.75 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2426.75 جنيه للبيع، و2413.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر إلى، 2080 جنيها للبيع، و2068.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29120 جنيها.