مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12047 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 58.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12047.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 478 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف، وملاذ للتأمين، وعلم، ومياه هنا، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتيل، ورسن، والبحر الأحمر، وبرغرايززر، وأمريكانا الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.75% و 4.42%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 50.59 نقطة ليقفل عند مستوى 29110.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 8 ملايين سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط