مختص: الذهب سلعة دولية وادخاره وبيعه صالح في كل مكان وزمان بعكس العقار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد عضو لجنة المعادن الثمينة في الغرفة السعودية محمد جميل، أن الذهب سلعة دولية، بعكس العقار أو التجارة في أشياء أخرى غير الذهب.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة الإخبارية، أن ادخار الذهب وبيعه صالح في كل مكان وزمان بعكس العقار.

وأوضح أن العقار من الممكن أن ينخفض سعره التجاري بنسبة كبيرة، على عكس الذهب الذي هو في الأساس مرتبط بالأسواق العالمية.

https://x.com/i/status/1853497564194074754

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