الاقتصاد

«نقاوة»: ترسية عقد مع «تحكم» لتوريد أجهزة تقنية بـ10.69 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «نقاوة»: ترسية عقد مع «تحكم» لتوريد أجهزة تقنية بـ10.69 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نقاوة لتقنية المعلومات استلام خطابات ترسية من الشركة للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" ، أمس، بقيمة تقدر بنحو 10.692 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تفاصيل العقد تتضمن توريد أجهزة تقنية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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