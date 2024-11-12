شكرا لقرائتكم خبر عن «نقاوة»: ترسية عقد مع «تحكم» لتوريد أجهزة تقنية بـ10.69 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نقاوة لتقنية المعلومات استلام خطابات ترسية من الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" ، أمس، بقيمة تقدر بنحو 10.692 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تفاصيل العقد تتضمن توريد أجهزة تقنية.
وأضافت أن الأثر المالي سينعكس في الربع الأول من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تفاصيل العقد تتضمن توريد أجهزة تقنية.
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