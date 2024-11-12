شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات يتم حذفها من "التموين" بسبب استهلاك الكهرباء.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

حددت القواعد الجديدة المنظمة لمحاسبة سارقى التيار الكهربائى التي أصدرها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عدة أيام، الحالات الـ3 التى تتسبب فى حذف المواطن من بطاقات التموين بعد إرسال بيانتها بواسطة شركة الكهرباء لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى كالاتى:

1- من يزيد متوسط كمية الاستهلاك الشهرى بمحضر سرقة التيار أكثر من 600 كيلو وات ساعة يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراع).



2- تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي وفقا للقواعد الواردة بالكتب الدورية أرقام (2) لسنة 2008 (1) لسنة 2016، (9) لسنة 2019 ورقم (3) لسنة 2024 في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة لتكرار واقعة السرقة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة).



3- فى حال التكرار ووجود محضر سابق محرر للوحدة الت يوجد بها عداد كهرباء قانونى يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخاً بغير تنبيه أو إنذار أو أى إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائى تماماً عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة في حال عدم السداد فور انقضاء الفترة القانونية.