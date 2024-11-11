شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتائج بورصة مصر بعد إغلاق تعاملات اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 2.276 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 22.6 مليار جنيه.
وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668.11 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 2.276 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 22.6 مليار جنيه.
نتائج بورصة مصروارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.72% محققًا 31621.29 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.2% ليصل إلى 8380.12 نقطة.
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