اعرف نتائج بورصة مصر بعد إغلاق تعاملات اليوم الاثنين

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نتائج بورصة مصر

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الدمام - شريف احمد - أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه ليصل إلى 2.276 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 22.6 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.72% محققًا 31621.29 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.2% ليصل إلى 8380.12 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11668.11 نقطة.