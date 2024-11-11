شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3755 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3933.75 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3218.5 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى، 2145.75 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30040 جنيها.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4291.5 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3933.75 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى، 3755 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3218.5 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.
أسعار الذهب في مصروبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2503.25 جنيه للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى، 2145.75 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30040 جنيها.