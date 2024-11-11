شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3755 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4291.5 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3933.75 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى، 3755 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3218.5 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2503.25 جنيه للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى، 2145.75 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30040 جنيها.