الاقتصاد

«تام»: ترسية مشروع تابع لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «تام»: ترسية مشروع تابع لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تام التنموية، أمس، على خطاب ترسية مشروع تابع لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-10 الموافق 2025-01-10.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع، تتضمن: تقديم الخدمات الاستشارية ودعم تنفيذ المشاريع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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