شكرا لقرائتكم خبر عن «تام»: ترسية مشروع تابع لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تام التنموية، أمس، على خطاب ترسية مشروع تابع لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-10 الموافق 2025-01-10.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع، تتضمن: تقديم الخدمات الاستشارية ودعم تنفيذ المشاريع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأوضحت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-10 الموافق 2025-01-10.
وأفادت بأن تفاصيل المشروع، تتضمن: تقديم الخدمات الاستشارية ودعم تنفيذ المشاريع لصالح برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2025.