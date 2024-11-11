شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مسك» إلى 20.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 53.7% إلى 20.9 مليون ريال، مقارنة بـ13.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع الكفاءة التشغيلية وانخفاض مصاريف التمويل والزكاة خلال الربع الحالي.
وأفادت بأن انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.88% يعود إلى تسجيل ربح من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات خلال الربع السابق والتي أثرت سلبا على الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت أن صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ارتفع بنسبة 78.72% وذلك نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية وارتفاع كفاءة التشغيل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع الكفاءة التشغيلية وانخفاض مصاريف التمويل والزكاة خلال الربع الحالي.
وأفادت بأن انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.88% يعود إلى تسجيل ربح من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات خلال الربع السابق والتي أثرت سلبا على الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت أن صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ارتفع بنسبة 78.72% وذلك نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية وارتفاع كفاءة التشغيل.