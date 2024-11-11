شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون الأجانب يسحبون مبالغ قياسية من الصين والان نبدء بالتفاصيل

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التوترات الجيوسياسية

الدمام - شريف احمد - سحبت الشركات الأجنبية المزيد من الأموال من الصين في الربع الأخير، وهي علامة على أن بعض المستثمرين لا يزالون متشائمين حتى مع اتخاذ الصين إجراءات تحفيزية تستهدف استقرار النمو.وانخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 1ر8 مليار دولار في الربع الثالث، وفقًا لبيانات من الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.وتراجع المؤشر الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بمقدار 13 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.وانخفض الاستثمار الأجنبي في الصين في الأعوام الثلاثة الماضية بعدما سجل مستوى قياسيًا في عام 2021، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية والتشاؤم بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافسة الأقوى من جانب الشركات المحلية الصينية في صناعات مثل السيارات.وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، سيكون هذا أول صافي تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج منذ عام 1990، عندما بدأت البيانات المقارنة.