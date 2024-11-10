شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» تتسلم شهادة عدم وجوب إبلاغ من هيئة المنافسة للاستحواذ على «وصل التقنية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات استلام شهادة عدم وجود إبلاغ من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 27 أكتوبر الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركاء شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 27 أكتوبر الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركاء شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.