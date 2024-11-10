شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» تتسلم شهادة عدم وجوب إبلاغ من هيئة المنافسة للاستحواذ على «وصل التقنية» والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية