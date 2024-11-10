الاقتصاد

«وسم» تتسلم شهادة عدم وجوب إبلاغ من هيئة المنافسة للاستحواذ على «وصل التقنية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات استلام شهادة عدم وجود إبلاغ من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول ، في 27 أكتوبر الماضي، توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركاء شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة للاستحواذ على 100% من شركة وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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