شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الجوف» إلى 10 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بنسبة 23.5% في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع المبيعات المحلية، علما بأن الشركة أتمت عملية إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية خلال الربع الحالي ونتج عن ذلك تسجيل مكاسب بمبلغ 18.97 مليون ريال تطبيقا للمعيار المحاسبي IFRS 9 وأيضا تسجيل مصاريف إضافية على التمويل بمبلغ 7 ملايين ريال ومصاريف إدارية تتجاوز 2 مليون ريال.

وبلغ صافي الربح 30.6 مليون ريال للفترة الحالية (9 أشهر) 2024 مقارنة مع 44.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 30.8%.

ويعود السبب إلى انخفاض مبيعات التصدير، وارتفاع أسعار الوقود، والمصاريف الإدارية لإعادة جدولة التسهيلات الائتمانية.

وتجدر الإشارة إلى وجود ارتفاع في مصاريف التمويل خلال الفترة الحالية، والذي يعود إلى إقفال بعض المصاريف المرتبطة بإعادة الجدولة، وذلك لمرة واحدة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت الجوف في الربع الثالث من 2024 بنسبة 66.4% إلى 10.037 مليون ريال، مقارنة بـ29.886 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب التراجع إلى انخفاض مبيعات التصدير خلال الربع الحالي، وارتفاع أسعار الوقود، والمصاريف الإدارية لإعادة جدولة التسهيلات الائتمانية.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بنسبة 23.5% في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع المبيعات المحلية، علما بأن الشركة أتمت عملية إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية خلال الربع الحالي ونتج عن ذلك تسجيل مكاسب بمبلغ 18.97 مليون ريال تطبيقا للمعيار المحاسبي IFRS 9 وأيضا تسجيل مصاريف إضافية على التمويل بمبلغ 7 ملايين ريال ومصاريف إدارية تتجاوز 2 مليون ريال.وبلغ صافي الربح 30.6 مليون ريال للفترة الحالية (9 أشهر) 2024 مقارنة مع 44.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 30.8%.ويعود السبب إلى انخفاض مبيعات التصدير، وارتفاع أسعار الوقود، والمصاريف الإدارية لإعادة جدولة التسهيلات الائتمانية.وتجدر الإشارة إلى وجود ارتفاع في مصاريف التمويل خلال الفترة الحالية، والذي يعود إلى إقفال بعض المصاريف المرتبطة بإعادة الجدولة، وذلك لمرة واحدة.