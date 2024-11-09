الاقتصاد

"المركزي الروسي" يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل للفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 97.8335 روبلاً.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 105.451 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليبلغ 13594 روبلاً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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