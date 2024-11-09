شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل للفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 97.8335 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 105.451 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليبلغ 13594 روبلاً.