الفيدرالي الأمريكي يخفّض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنحو 25 نقطة أساس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم, خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بنحو 25 نقطة أساس، استجابة لاستمرار تراجع الضغوط التضخمية.

وسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا قويًا، فيما قابله ضعف في معدلات التوظيف، ورغم ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي قوي، وهو ما يثير المخاوف من أنه لا يوجد ما يستدعي قيام الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض، وأن خفضها يمكن أن يؤدي إلى نمو مفرط للاقتصاد وربما عودة التضخم إلى الارتفاع.

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