الاقتصاد

«سدافكو»: تصفية اختيارية لشركة تابعة في قطر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «سدافكو»: تصفية اختيارية لشركة تابعة في قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اليوم، الموافقة على البدء في إجراءات التصفية الاختيارية لشركة "سدافكو قطر ذ.م.م." وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 75% لسدافكو ويبلغ رأس مالها المدفوع 1,500,000 ريال ومقرها الدوحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب التصفية كون أن شركة سدافكو قطر متوقفة عن العمل ولم تمارس أي نشاط منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن منتجات سدافكو مستمرة في التواجد في السوق القطري عن طريق وكيل توزيع معتمد لدى الشركة.
ونوهت بإظهار الأثر المالي -والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً- بعد الإنتهاء من إجراءات التصفية في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترة القادمة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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