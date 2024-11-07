شكرا لقرائتكم خبر عن «سدافكو»: تصفية اختيارية لشركة تابعة في قطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اليوم، الموافقة على البدء في إجراءات التصفية الاختيارية لشركة "سدافكو قطر ذ.م.م." وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 75% لسدافكو ويبلغ رأس مالها المدفوع 1,500,000 ريال ومقرها الدوحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب التصفية كون أن شركة سدافكو قطر متوقفة عن العمل ولم تمارس أي نشاط منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن منتجات سدافكو مستمرة في التواجد في السوق القطري عن طريق وكيل توزيع معتمد لدى الشركة.
ونوهت بإظهار الأثر المالي -والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً- بعد الإنتهاء من إجراءات التصفية في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترة القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب التصفية كون أن شركة سدافكو قطر متوقفة عن العمل ولم تمارس أي نشاط منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن منتجات سدافكو مستمرة في التواجد في السوق القطري عن طريق وكيل توزيع معتمد لدى الشركة.
ونوهت بإظهار الأثر المالي -والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً- بعد الإنتهاء من إجراءات التصفية في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترة القادمة.