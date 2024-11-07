شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسحل 3770 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الهبوط المفاجئ لسعر المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، 3770 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس، 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس، 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 30160 جنيها.

