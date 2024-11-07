المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار العلملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 17 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 98.2236 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.18 روبل، ليصل إلى 105.7086 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليبلغ 13.6395 روبلًا.

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