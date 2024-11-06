شكرا لقرائتكم خبر عن «الجادة الأولى» توقع عقد تطوير أرض صناعية بـ20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.