شكرا لقرائتكم خبر عن «الجادة الأولى» توقع عقد تطوير أرض صناعية بـ20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، أمس، عقد تطوير أرض خام صناعية بمساحة 3,637,254.13 متر مربع, وشراء حصة 5.25% من الأرض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن شراء حصة 5.25% من أرض خام صناعية وتوقيع عقد تطوير البنية التحتية للأرض مقابل 8% من تكلفة التطوير، وذلك مع شركة المشروع المشترك العقارية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ20 مليون ريال، قيمة شراء حصة 5.25% مع توقيع عقد تطوير البنية التحتية مقابل 8% من تكلفة التطوير المتوقعة.
وأفادت بأن الأرض بمحافظة الدلم جنوب مدينة الرياض، وعلى بعد مسافة قريبة من صناعية الخرج، بقيمة 105 ريالات للمتر المربع، وتوقيع عقد تطوير البنية التحتية للأرض البالغ مساحتها 3,637,254.13 م، مقابل رسوم تطوير تبلغ (8%) من تكلفة التطوير.
وتتميز الأرض بقربها من صناعية الخرج، ومحاور الحركة الرئيسية، مما يعزز من استفادة أرض المشروع من الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية في ظل الطفرة الصناعية المتنامية والمدعومة برؤية المملكة 2030.
ونوهت بتمويل شراء الحصة المشار إليها أعلاه من الموارد المالية الذاتية للشركة، فيما تبلغ مدة العقد 5سنوات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل ذلك.
وتوقعت تحقيق أثر إيجابي على الشركة ابتداء من 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن شراء حصة 5.25% من أرض خام صناعية وتوقيع عقد تطوير البنية التحتية للأرض مقابل 8% من تكلفة التطوير، وذلك مع شركة المشروع المشترك العقارية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ20 مليون ريال، قيمة شراء حصة 5.25% مع توقيع عقد تطوير البنية التحتية مقابل 8% من تكلفة التطوير المتوقعة.
وأفادت بأن الأرض بمحافظة الدلم جنوب مدينة الرياض، وعلى بعد مسافة قريبة من صناعية الخرج، بقيمة 105 ريالات للمتر المربع، وتوقيع عقد تطوير البنية التحتية للأرض البالغ مساحتها 3,637,254.13 م، مقابل رسوم تطوير تبلغ (8%) من تكلفة التطوير.
وتتميز الأرض بقربها من صناعية الخرج، ومحاور الحركة الرئيسية، مما يعزز من استفادة أرض المشروع من الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية في ظل الطفرة الصناعية المتنامية والمدعومة برؤية المملكة 2030.
ونوهت بتمويل شراء الحصة المشار إليها أعلاه من الموارد المالية الذاتية للشركة، فيما تبلغ مدة العقد 5سنوات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل ذلك.
وتوقعت تحقيق أثر إيجابي على الشركة ابتداء من 2025.