شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الأبحاث والإعلام» إلى 148.46 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في الربع الثالث من 2024 بنسبة 40.4% إلى 148.46 مليون ريال، مقارنة بـ248.96 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة إلى انخفاض الإيرادات في جميع القطاعات التشغيلية، وبالأخص قطاع العلاقات العامة والإعلان وقطاع النشر و المحتوى المرئي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 22.80% والذي يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض تكلفة الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: عدم تكبد قطاع الطباعة والتغليف لخسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات ومخزون قطع الغيار خلال الربع الحالي كما حدث خلال الربع السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بشكل رئيسي إلى انخفاض الربح الإجمالي بنسبة 20.90%، بالإضافة إلى وجود خسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات ومخزون قطع الغيار المرتبطة بقطاع الطباعة والتغليف خلال الفترة الحالية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة إلى انخفاض الإيرادات في جميع القطاعات التشغيلية، وبالأخص قطاع العلاقات العامة والإعلان وقطاع النشر و المحتوى المرئي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 22.80% والذي يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض تكلفة الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: عدم تكبد قطاع الطباعة والتغليف لخسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات ومخزون قطع الغيار خلال الربع الحالي كما حدث خلال الربع السابق.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بشكل رئيسي إلى انخفاض الربح الإجمالي بنسبة 20.90%، بالإضافة إلى وجود خسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات ومخزون قطع الغيار المرتبطة بقطاع الطباعة والتغليف خلال الفترة الحالية.