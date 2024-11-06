شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة حول تفاصيل لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع روساء شركات التشييد والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

يحرص المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، علي لقاء كل رؤساء الشركات القابضة والتابعة للوقوف علي المستجدات ومواجهة التحديات التى تواجه الشركات ومؤخرا عقد الوزير اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) .. شارك فيه رئيس القابضة الدكتور أيمن مختار والمهندس أحمد المحمودي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات ورؤساء الشركات.. تعرف علي التفاصيل في 12 معلومة:

1- استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق.

2- متابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

3- بحث التحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها.

4- تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.

5- أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع.

6- التوسع في المشروعات الخارجية.

7- إجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل.

8- تحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها.

9- تعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات،

10- الاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد.

11- الارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات.

12- تسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.