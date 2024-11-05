الاقتصاد

انخفاض أرباح «المطاحن العربية» إلى 54.9 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 19.8% إلى 54.9 مليون ريال، مقابل 68.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يرجع ذلك إلى: زيادة المواد الخام المتعلقة بأعلاف الدواجن، وتوسع استراتيجية الشركة وزيادة حدة المنافسة في السوق.

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وتضمنت الأسباب: زيادة مصاريف البيع والتوزيع بسبب التوسع في السوق وارتفاع المصاريف الإدارية، حيث ارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 57.9% في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة النقل والتوزيع وتعزيز أعمال الشركة والعلاقات مع المستهلكين وأعلاف الدواجن (منتج جديد).
وبلغت إيردات الخزينة 0.8 مليون ريال مكتسب من الودائع البنكية مقابل 6.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بسبب استخدام الفائض النقدي لتقليل التزامات القروض.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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