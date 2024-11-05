شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: شراء مصنع وتحويله لصناعة المنتجات الطبية البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لانا توقيع عقد شراء مصنع كيان للبلاستيك بنسبة 100% تمهيدا لتحويله إلى صناعة المنتجات الطبية البلاستيكية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي هذه الخطوة مواكبة لتوجه الشركة في التوسع في أنشطة قطاع تصنيع وتوزيع المستلزمات الطبية علما أنه سيتم الاستحواذ على أصول المصنع والتراخيص الخاصة به والمباني دون الاسم التجاري.
وقالت الشركة إن قيمة شراء المصنع تقدر بـ3.1 مليون ريال، إضافة إلى 1.9 مليون ريال قيمة تطوير المصنع وتحويل خطوط الإنتاج إلى القطاع الطبي، ليبلغ إجمالي الاستثمار المتوقع 5 ملايين ريال.
ويتميز المصنع بموقع في مدينة سدير للصناعة والأعمال بمنطقة الرياض على مساحة 3600 متر وبعقد طويل الأجل، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية: من 40 إلى 50 طن شهري ومن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية بعد تطويره: من 150 إلى 200 طن شهري .
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لإستراتيجية الشركة التوسعية والتي تستهدف الانتشار الجغرافي وسوف يتم تطوير الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع لتلبية الطلب على منتجات الشركة داخل السوق السعودي وباقي الدول المحيطة.
ويبدأ الإنتاج التدرجي في هذا المصنع بخطة زمنية تستهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال ثلاث سنوات بداية من العام 2025 م، هذا وسوف يساهم هذا المصنع بشكل إيجابي في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة مبيعات الشركة وأرباحها بداية من الربع الأول من العام 2025 م وسوف يبدأ
ونوهت بتمويل الاستثمار بتمويل إسلامي عن طريق شركة صكوك المالية.
ولفتت إلى أن أسباب الصفقة حاجة لانا للتوسع في قطاعاتها التشغيلية وتطوير عملياتها الإنتاجية لتلبية احتياجات العملاء والطلب المتزايد على منتجات الشركة.
ومن المتوقع ظهور الأثر المالي وعملياته خلال الربع الأول من عام 2025 م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي هذه الخطوة مواكبة لتوجه الشركة في التوسع في أنشطة قطاع تصنيع وتوزيع المستلزمات الطبية علما أنه سيتم الاستحواذ على أصول المصنع والتراخيص الخاصة به والمباني دون الاسم التجاري.
وقالت الشركة إن قيمة شراء المصنع تقدر بـ3.1 مليون ريال، إضافة إلى 1.9 مليون ريال قيمة تطوير المصنع وتحويل خطوط الإنتاج إلى القطاع الطبي، ليبلغ إجمالي الاستثمار المتوقع 5 ملايين ريال.
ويتميز المصنع بموقع في مدينة سدير للصناعة والأعمال بمنطقة الرياض على مساحة 3600 متر وبعقد طويل الأجل، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية: من 40 إلى 50 طن شهري ومن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية بعد تطويره: من 150 إلى 200 طن شهري .
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لإستراتيجية الشركة التوسعية والتي تستهدف الانتشار الجغرافي وسوف يتم تطوير الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع لتلبية الطلب على منتجات الشركة داخل السوق السعودي وباقي الدول المحيطة.
ويبدأ الإنتاج التدرجي في هذا المصنع بخطة زمنية تستهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال ثلاث سنوات بداية من العام 2025 م، هذا وسوف يساهم هذا المصنع بشكل إيجابي في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة مبيعات الشركة وأرباحها بداية من الربع الأول من العام 2025 م وسوف يبدأ
ونوهت بتمويل الاستثمار بتمويل إسلامي عن طريق شركة صكوك المالية.
ولفتت إلى أن أسباب الصفقة حاجة لانا للتوسع في قطاعاتها التشغيلية وتطوير عملياتها الإنتاجية لتلبية احتياجات العملاء والطلب المتزايد على منتجات الشركة.
ومن المتوقع ظهور الأثر المالي وعملياته خلال الربع الأول من عام 2025 م.