شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: شراء مصنع وتحويله لصناعة المنتجات الطبية البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية