شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تهامة» يعفي الرئيس التنفيذي من منصبه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم، الموافقة على إعفاء الرئيس التنفيذي عبدالعزيز السويلم من منصبه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة تحتفظ بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.
ونوهت بتفويض رئيس المجلس برفع أي دعوى قضائية اتجاه عبدالعزيز نجيب السويلم و له حق توكيل الغير في ذلك. على أن يسري هذا القرار من تاريخه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة تحتفظ بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.
ونوهت بتفويض رئيس المجلس برفع أي دعوى قضائية اتجاه عبدالعزيز نجيب السويلم و له حق توكيل الغير في ذلك. على أن يسري هذا القرار من تاريخه.