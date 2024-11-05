الاقتصاد

مجلس إدارة «تهامة» يعفي الرئيس التنفيذي من منصبه

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم، الموافقة على إعفاء الرئيس التنفيذي عبدالعزيز السويلم من منصبه.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الشركة تحتفظ بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.
ونوهت بتفويض رئيس المجلس برفع أي دعوى قضائية اتجاه عبدالعزيز نجيب السويلم و له حق توكيل الغير في ذلك. على أن يسري هذا القرار من تاريخه.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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