شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تهامة» يعفي الرئيس التنفيذي من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.