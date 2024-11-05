الاقتصاد

تعيين أعضاء لجنة المراجعة في «التطويرية الغذائية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية تعيين أعضاء لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 29-10-2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التعيين جاء بناءً على قرار مجلس الإدارة.
وأضافت أن اللجنة تتشكل برئاسة محمد العيد، وعضوية كل من فيصل السبيعي، وعبدالمحسن العيسى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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