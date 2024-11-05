شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أعضاء لجنة المراجعة في «التطويرية الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية تعيين أعضاء لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 29-10-2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين جاء بناءً على قرار مجلس الإدارة.
وأضافت أن اللجنة تتشكل برئاسة محمد العيد، وعضوية كل من فيصل السبيعي، وعبدالمحسن العيسى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين جاء بناءً على قرار مجلس الإدارة.
وأضافت أن اللجنة تتشكل برئاسة محمد العيد، وعضوية كل من فيصل السبيعي، وعبدالمحسن العيسى.