شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. اعرف نتائج البورصة المصرية اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.
وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى2.223 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 14.9 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70" بنسبة 0.04 % مسجلًا 8122.87 نقطة.
كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.15 % لينهي التعاملات عند مستوى 11320 نقطة.
وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى2.223 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 14.9 مليار جنيه.
نتائج البورصة المصريةوانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي اكس 30) بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 30650.04 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70" بنسبة 0.04 % مسجلًا 8122.87 نقطة.
كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.15 % لينهي التعاملات عند مستوى 11320 نقطة.