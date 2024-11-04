شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. اعرف نتائج البورصة المصرية اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.

وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى2.223 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 14.9 مليار جنيه. نتائج البورصة المصرية وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي اكس 30) بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 30650.04 نقطة.



وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70" بنسبة 0.04 % مسجلًا 8122.87 نقطة.

كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.15 % لينهي التعاملات عند مستوى 11320 نقطة.