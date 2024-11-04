شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والسعودية يتصدرنان قائمة دول البريكس تصديرا لمصر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أعلى تجمع دول البريكس تصديراً لمصر خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس الماضى.

وتشير البيانات إلى أن الصين تصدرت قائمة أعلى تجمع دول البريكس تصديراً لمصر خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 9.8 مليار دولار، يليها الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 4.3 مليار دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من روسيا وبلغت قيمتها 4.1 مليار دولار ثم البرازيل بقيمة 2.5 مليار دولار، إلى جانب واردات مصر من الهند بقيمة 2 مليار دولار، ثم الإمارات 1.8 مليار دولار.

أما أهم المجموعات السلعية المستوردة من تجمع دول البريكس خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 تضمنت ما يلى:

* آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 4.2 مليار دولار.

•وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار .

• حبوب بقيمة 2.6 مليار دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 2.2 مليار دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار .