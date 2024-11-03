شكرا لقرائتكم خبر عن 326 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.1 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 326.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 420 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.51% ليغلق عند مستوى 8029.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 11224.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 38026.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 8322.65 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 23.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، واستقر رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي عند 1.470 تريليون جنيه، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 378.7 مليار جنيه إلى 388.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.