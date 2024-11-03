شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: فوز مصر بـ6 مناصب قيادية بالاتحاد الدولى دليل على الريادة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفوز بستة مناصب قيادية باللجان الدراسية للاتحاد الدولي للاتصالات، وأبرزها رئاسة اللجنة الدراسية الثالثة المعنية بالشئون الاقتصادية والسياسية، والفوز بمناصب نائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 12 المعنية بجودة الخدمات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 13 المعنية بالشبكات المستقبلية، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 17المعنية بأمن المعلومات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 20 المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، ونائب رئيس لجنة مصطلحات التقييس.

قال "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن فوز مصر بهذه المناصب يكرس ريادة قطاع الاتصالات المصري ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن كذلك على الصعيد الدولي، ويؤكد أن مصر دولة غنية بكوادرها وكفاءتها البشرية بقطاع الاتصالات، القادرة على تولي مناصب قيادية بالاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يعد من أهم المنظمات العالمية المعنية بتنظيم الاتصالات في كل دول العالم، كما يؤكد ريادة مصر لقطاع الاتصالات عالميًا.

ويتعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال بناء القدرات البشرية، من خلال تدشين المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات وما له من أثرٍ ملموس في توفير دورات تدريبية متخصصة للأشقاء الأفارقة.

ويُذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يقوم بعقد اجتماعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات بهدف وضع المعايير والأسس الدولية لجودة خدمات الاتصالات إلى جانب استعراض آليات عمل قطاع التقييس خلال الفترة الدراسية القادمة.