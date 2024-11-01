شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: أولوية لتدشين مصنع نترات كيما وجارى إنهاء الإجراءات البنكية والان مع تفاصيل الخبر

‏تنظر الجمعية العمومية المقبلة لشركة الصناعات الكيماوية كيما في اعتماد الاتفاق الذي تم مع البنوك بخصوص تمويل المشروع الجديد؛ لتدشين مصنع نترات في مكان مصنع كيما القديم وذلك للارتقاء بإنتاجية الشركة خلال الفترة المقبلة.

وتواصل شركة الصناعات الكيماوية كيما اجراءات تدشين مصنع جديد فى أسوان، حيث تم الموافقة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/ يوم حامض و665 طن / يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية)، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.. تعرف على أحدث مستجدات تنفيذ المشروع.

و‏من جانبها، تكثف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إجراءات التعامل مع البنوك لتمويل المشروع الجديد حيث تم الاتفاق على كافة البنود ومن المنتظر اعتمادها خلال الجمعية العمومية المقبلة، ‏حيث تضع القابضة الكيميائية مشروع كيما الجديد على راس أولويات الشركة في ظل الأهمية الكبيرة لصناعة الأسمدة في توفير الاحتياجات المحلية ،من جانب وفي مضاعفة الصادرات من جانب آخر.

وسبق توقيع التعاقد مع شركة Bilfinger tebodin الألمانية كمقاول إدارة مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتمثيل شركة كيما خلال مراحل تنفيذ المشروع، كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على عقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة بشأن مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المتضمن بزيادة مبلغ التمويل في حدود 93.6 مليون دولار ومبلغ 7.927 مليار جنيه.