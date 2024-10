شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء المصري في مبادرة مستقبل الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة مستقبل الاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن شعار النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، يعبر عن أولويات الحكومة المصرية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، متناولًا عدة محاور لتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق الأولويات والخطط الوطنية، مبينًا أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من أبرزها وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تطبيق سياسة ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب والعمل على توحيد جهات التحصيل وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية. وأوضح أن بلاده تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءاتها وتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.ونوه بما حققته المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على صعيد الشراكة في مجالات ذات الصلة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، بالإضافة إلى قطاع النقل والتنمية الحضارية التي ضخت جمهورية مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة في البنية التحيتة وبناء مدن جديدة وذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصالات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي والجغرافي لمصر.وأشار إلى أن الأمان القومي لدول مجلس التعاون الخليجي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لجمهورية المصري، وأن السلام العادل والشامل بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة، هو السبيل لضمان التنمية والرخاء في المنطقة، منوهًا بالشراكة السعودية - المصرية التي تتسم بالخبرة والعمل المشترك في مجالات متعددة.