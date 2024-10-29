شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والجنيه الإسترليني يرتفع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3008 دولار أمريكي، بزيادة 0.27 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2027 يورو بزيادة 0.28 %.أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملات اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.80 %، ما يعادل 66.01 نقطة، ليصل عند مستوى 8219.61 نقطة.