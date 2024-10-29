الاقتصاد

الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والجنيه الإسترليني يرتفع

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3008 دولار أمريكي، بزيادة 0.27 %.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2027 يورو بزيادة 0.28 %.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملات اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.80 %، ما يعادل 66.01 نقطة، ليصل عند مستوى 8219.61 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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