شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "التبغ" و"الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.4%، وهبط قطاعا البنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وانخفضت قطاعات العقارات، والسياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%.

ونزلت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بفضل ارتفاع أسهم شركات ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومجموعة عامر القابضة، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.36%، والعرب على 4.24%، واستحوذت المؤسسات على 20.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 12.4 مليون جنيه، 135.5 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 120.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 37973 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 8190 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة.