شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 178 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 12062 نقطة، وبتداولات بلغت 7.203 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.247 مليار سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.022 تريليون ريال.انخفضت أسهم 178 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 242 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، والزامل للصناعة، ومعادن، والبحر الأحمر، وكاتريون، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، لجام للرياضة، وأسمنت الرياض، والمطاحن العربية، وريدان، والاتحاد، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 26623 نقطة، وبتداولات بلغت 54.164 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.538 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 59.126 مليار ريال.وارتفعت أسهم 23 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 99 شركة مدرجة في السوق الموازية.