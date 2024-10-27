شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه أكثر من 400 إنذار للمواقع التعدينية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 550 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووجّهت 408 إنذارات على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة. الجولات الرقابية على المواقع التعدينية وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر سبتمبر الماضي شملت 148 جولة في المنطقة الشرقية، 119 جولة على المواقع التعدينية في منطقة المدينة المنورة، و90 جولة في منطقة الرياض، و52 جولة في منطقة مكة المكرمة.

بالإضافة إلى 36 جولة في منطقة عسير، و35 جولة في منطقة نجران، و34 جولة في منطقة حائل، و27 جولة في منطقة جازان، و6 جولات على المواقع التعدينية في منطقة الباحة، وجولتين في منطقة تبوك، كما شملت جولة واحدة في منطقة الجوف.

وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني. زيادة جاذبية قطاع التعدين وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إذ تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.