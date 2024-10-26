أخبار الاقتصاد اليوم.. الحكومة بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات لتسهيل حركة التجارة

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تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 ، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية روبرت جويسي نائب رئيس شركة Koch Inc للعلاقات الحكومية الدولية،

وزير الاستثمار: الحكومة بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات لتسهيل حركة التجارة الخارجية



التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية روبرت جويسي نائب رئيس شركة Koch Inc للعلاقات الحكومية الدولية، ودووج جريدلر كبير المسؤولين الماليين بشركة Guardian Glass التابعة لشركة Koch Inc حيث تناول اللقاء مشروعات شركة Guardian Glass الحالية في السوق المصرية في مجالات إنتاج الزجاج، وكذا خططها المستقبلية المحتملة للتوسع في مصر خلال السنوات المقبلة.

وقال الوزير، إنه تم استعراض مشروع شركة Guardian Glass في مصر لإنتاج الزجاج، والذي يستهدف الإنتاج لقطاع مواد البناء والتصدير للأسواق الإقليمية وغيرها حيث حث الوزير الشركة على زيادة صادراتها للأسواق الخارجية. مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصرية.

محمد معيط: سنعمل على مضاعفة جهود مساندة اقتصادتنا العربية لدعم النمو

توجه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لثقته ودعمه لترشيحه لهذا المنصب الدولى رفيع المستوى، وكذلك مساندة الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى، والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، لدعمهم أيضًا خلال فترة الترشيح والتصويت، معربًا عن شكره للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي السابق، لدوره الملموس والداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية وما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال توليه هذا المنصب على مدار الأربع سنوات الماضية.

هيئة الاستثمار: 2066 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار

قال ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عدد الشركات الصينية بلغت نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها، مضيفًا أن الشركات الصينية في مصر استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف في ظل ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول.

جاء ذلك خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وأعضاء وفد مدينة ليني الصينية، باللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات الهيئة وذلك على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين، والذي يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية برئاسة شويه فونغ، الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.

رانيا المشاط تُشارك في حوارات رفيعة المستوى لمناقشة تمويل المناخ

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تحدثت في عدة جلسات نقاشية بمشاركة شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لمناقشة تمويل المناخ، ومستقبل التنمية العالمية، والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حول "مستقبل النمو"، لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي و تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام والقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة، وذلك بحضور نخبة من مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص، من بينهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، / مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.



