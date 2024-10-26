الاقتصاد

المركزي الروسي يرفع سعر صرف اليورو ويخفض الدولار واليوان

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار يواقع 7 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.6657 روبلا.
وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 30 كوبيكا، ليبلغ 104.8094 روبل.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.5007 روبلا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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