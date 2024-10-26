شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر صرف اليورو ويخفض الدولار واليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار يواقع 7 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.6657 روبلا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 30 كوبيكا، ليبلغ 104.8094 روبل.

بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليصل إلى 13.5007 روبلا.