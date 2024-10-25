الاقتصاد

المركزي الروسي يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 10 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.7402 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 13 كوبيكًا، ليبلغ 104.5139 روبل. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 13.5348 روبلًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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