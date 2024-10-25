المركزي الروسي يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 10 كوبيك، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.7402 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 13 كوبيكًا، ليبلغ 104.5139 روبل. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 13.5348 روبلًا.

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