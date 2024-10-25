وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي السيدة سابين بيرنابي، وذلك على هامش زيارة وفد الوزارة إلى واشنطن، حيث تم استعراض فرص التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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