شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3730 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. أسعار الذهب في مصر اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، في مصر، 4262.75 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، في مصر، 3907.5 جنيه للشراء، و3892 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، في مصر، إلى 3730 جنيها للبيع، و3715 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، في مصر، 3197.25 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس، في مصر، 2486.75 جنيه للبيع، و2476.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس، في مصر، إلى 2131.5 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29840 جنيها.