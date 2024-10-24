شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الطرح العام لصندوق «الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الأول للاستثمار طرح وحدات "صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الأول للإستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وقالت إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأفادت بأنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات "صندوق الأول للإستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.