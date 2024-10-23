شكرا لقرائتكم خبر شركة معارض الوطنية و شركة أدفانسيد كريشنز تطلق النسخة الثالثة من معرض "ليفت سيتي اكسبو - الرياض ٢٠٢٤" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق شركة معارض الوطنية وشركة أدفانسيد كريشنز، النسخة الثالثة من المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها "ليفت سيتي اكسبو - الرياض ٢٠٢٤"، في مركز أرينا الرياض للمعارض، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، وذلك برعــاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.

وتضم فعاليات المعرض في نسخته الثالثة أكثر من ١٣٥ عارضاً، من ١٣ دولة من جميع أنحاء العالم، كما تحضره أكبر المؤسسات الإعلامية الدولية المتخصصة في هذا القطاع، حيث يُعد المعرض الأكبر والأهم في تلك الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي - وآسيا والشرق الأوسط، وأكبر حدث متخصص في تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة.

ويحظى المعرض بدعم ومشاركة اللجنة الوطنية للمصاعد في اتحاد الغرف التجارية السعودية، برئاسة الأستاذ محسن بن علي الدالي العتيبي رئيس اللجنة، والتي تضع آليات العمل ومعايير الجودة للمصنعين والتعاون معهم داخل المملكة، وصولاً لهدف توطين الصناعة تحقيقا لـ"رؤية المملكة ٢٠٣٠".