مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11882 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 24.50 نقطة , ليقفل عند مستوى 11882.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الحفر العربية، والبحر الأحمر، وصدر، ونسيج، وجبل عمر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والأسماك، والاتحاد، وسدكو كابيتال ريت، ومجموعة إم بي سي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.21% و 7.41% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات العربية، والراجحي، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والحفر العربية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 352.19 نقطة ليقفل عند مستوى 26557.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم.

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