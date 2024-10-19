شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتركيب عدادات كودية والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم السبت 19-10-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ، من أبرزها كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه أرسل خطابا رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير

وزير الكهرباء: إلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتركيب عدادات كودية للمخالفين

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه أرسل خطابا رسميا للشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المبانى العشوائية والمخالفة.

وأضاف عصمت خلال موتمر صحفى بمقر الوزاره بالعاصمة الادارية الجديدة ، أن الهدف من الغاء شرط توفير إيصال الممارسة هو إزالة كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم و التمكن من محاسبتهم بشكل دقيق وفقا للاستهلاك الفعلى وليس بشكل تقديرى

و تابع الوزير، أن هناك عدد من الطلبات لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم مرة أخرى نظرا لأنهم لا يعتبروا مخالفين و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات.



وزير الاستثمار يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بالإسماعيلية



أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة الإسماعيلية، تفقد خلالها عددا من المصانع العاملة في مجالات الغزل والنسيج، وتصنيع المستلزمات الطبية، والنقل واللوجستيات.

واستهل الوزير الجولة التفقدية بزيارة مصنع "جيد" تكستايل لتصنيع الملابس الجاهزة والأقمشة والغزل والنسيج، والذي يبلغ حجم استثماراته 110 ملايين دولار، ومقام على مساحة تبلغ نحو 180 ألف متر مربع، ويصدر 100% من إنتاجه للأسواق الخارجية.

ويقوم المصنع بإجراء عمليات الصباغة والطباعة والتطريز وكل العمليات المتعلقة بصناعة المنسوجات والملابس.

كما تفقد الوزير مصنع ويليكس ليميتد لتصنيع المستلزمات الطبية والمقام على مساحة 2146 متراً مربعاً ويبلغ حجم استثماراته 3 ملايين دولار، ويوفر نحو 55 فرصة عمل، ويصدر نحو 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وينتج نحو 20% من إنتاجه للسوق المحلي.

رانيا المشاط تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي لبحث استعدادات المشاركة باجتماعات البنك السنوية



التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، لبحث استعدادات المُشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، فضلًا عن متابعة تطورات محفظة التعاون الجارية، ومناقشة الأولويات المستقبلية في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي.



وناقش الجانبان استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، التي تناقش تحديات التنمية العالمية، وجهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، كما تطرقا إلى محفظة التعاون الإنمائي، خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطورات التعاون على مستوى إدارة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وزير المالية: نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء من خلال سياسات متكاملة



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.

قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية 2030» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.



كامل الوزير يستعرض 23 مشروعَا لـ"اليونيدو" فى مصر بتمويل 58 مليون دولار



عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، وفريق العمل المرافق له، لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعاً بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية وذلك في عدة مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.