شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمعارض تقود بعثة من 104 شركات مصرية بمعرض “سيال باريس” والان مع تفاصيل الخبر

تترأس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بعثة تضم 104 شركات مصرية متخصصة فى الصناعات الغذائية للمشاركة فى معرض “سيال باريس” الذى يُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر فى العاصمة الفرنسية باريس. تبلغ مساحة الجناح المصرى 1064 مترًا مربعًا، موزعة على خمس صالات عرض، حيث يُعد هذا الجناح من أكبر الأجنحة المشاركة فى المعرض الذى يُعتبر من أهم الفعاليات العالمية فى قطاع الصناعات الغذائية وقد شارك السفير علاء يوسف، سفير مصر فى فرنسا، والوزير المفوض التجارى سيد فؤاد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية الفرنسية بمصر، عماد السنباطى، فى افتتاح معرض "سيال باريس" اليوم.

أهمية معرض “سيال باريس” ودور مصر

أكد اللواء شريف الماوردى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن معرض “سيال باريس” يُعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الصناعات الغذائية على مستوى العالم. وأشار إلى أن الجناح المصرى يُمثل أحد أكبر الأجنحة المشاركة فى هذا الحدث العالمى، ويعكس تطور الصناعات الغذائية المصرية التى تتميز بها البلاد. كما لفت إلى أن هذا المعرض يُمثل نافذة هامة لدخول السوق الأوروبى وتعزيز مكانة المنتجات المصرية عالميًا.

دور الهيئة المصرية للمعارض

أوضح اللواء الماوردى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تقوم بدور محورى فى تنظيم مشاركة الشركات المصرية فى مثل هذه الفعاليات الدولية، حيث تهدف إلى تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات المصرية. وأكد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دعم الشركات وتوفير الفرص المناسبة لعرض منتجاتها على مستوى عالمى.

دعم الدولة للصناعات الغذائية المصرية

أشاد الماوردى بالدعم الذى تقدمه الدولة المصرية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة فى “سيال باريس” تأتى ضمن جهود الحكومة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن المعرض يُعد فرصة هامة للشركات المصرية للتواصل مع الشركاء والمستوردين الدوليين، مما يسهم فى تعزيز الصادرات وفتح آفاق جديدة للصناعات المصرية.

فتح أسواق جديدة للمنتج المصري

وأشار الماوردى أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، تسعى بشكل مستمر لفتح أسواق جديدة فى جميع أنحاء العالم، مشددًا على أهمية هذه الفعاليات الدولية فى تسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتج المصرى، ما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الصادرات.

"سيال باريس" أحد أكبر المعارض المتخصصة

يعد معرض سيال أحد أكبر المعارض المتخصصة فى قطاع صناعة الأغذية، فيما يعتبر من أكثر المعارض دخلاً للمستثمرين، إذ يضم المعرض حوالى 21 قسماً ويحوى تحت سقفه حوالى 7 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، فى وقت يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى ما يفوق 160 ألف زائر مع نهاية أيام المعرض من مختلف دول العالم، وذلك للاطلاع على المنتجات الغذائية، ويقام المعرض كل سنتين كأحد أكبر معارض الأغذية فى العالم ويعطى الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث المنتجات وأفضلها فى السوق العالمية، ويركز بشكل خاص على التحديات الرئيسة التى تواجه هذه الصناعة فى العالم، وهو يتيح الفرصة للمنتجين والموزعين والزوار للاطلاع على هذه المنتجات تحت سقف واحد.