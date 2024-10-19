شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسهم قطاع الأغذية بالبورصة بعد عرضي الاستحواذ على "دومتي" و"راية" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 3.5% مدفوعًا بتلقي شركتي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وراية القابضة للاستثمارات المالية، عروض استحواذ من شركات عالمية كبرى.

وصعد سهم الصناعات الغذائية العربية-دومتي بنسبة 39.37% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 25.950 جنيه، وقفز سهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 37.81% ليغلق عند مستوى 20.010 جنيه، ونما سهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.42% ليغلق عند مستوى 3.440 جنيه، كما ارتفع سهم الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بنسبة 12.40% ليغلق عند مستوى 2.81 جنيه، وزاد سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 5.44% ليغلق عند مستوى 31.030 جنيه.

وتلقت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم رأسمال الشركة بتقييم مبدئي غير ملزم بحوالي 8.1 مليار جنيه بسعر مبدئي غير ملزم 31.48 جنيه للسهم الواحد، مع نية شركة أرلا مقدمة العرض بشطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختيارًا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وأعرب المساهمون الرئيسون، عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة أرلا، من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها، وتنوي عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم مع أرلا مع استمرار محمد الدماطي كعضو منتدب للشركة.

كما تلقت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عرض شراء ملزم للاستحواذ على حصة تصل إلى 49% من إجمالي رأس مال شركة راية فودز بنسبة 100% في صفقة استثمارية بإجمالي 40 مليون دولار، منوهة إلى أن راية فودز ساهم بنسبة 5% من الإيرادات السنوية لراية القابضة، ويبلغ رأس مالها 340 مليون جنيه، ويبلغ حقوق ملكيتها 287 مليون جنيه، وسيتم تقديم العرض على مجلس الإدارة للنظر في قبول الصفقة وتعيين مستشار مالي مستقل.