شكرا لقرائتكم خبر عن ممفيس للأدوية: نعمل على تحديث خطوط الإنتاج والأصول لتحسين الربحية والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - إنه جاري تحديث وصيانة الأصول الثابتة للشركة، طبقًا للأولويات وحسب السيولة المتاحة، وتم وضع استثمار بقيمة 2 مليون جنيه لتحديث وسائل نقل العاملين، ولكن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السيارات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية قد يكون عقبة في طريق ذلك.

يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة ممفيس للأدوية، بتقرير مراجعة القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2024، بسرعة تحديث أصول الشركة، وذلك بعدما رصد أن قيمة الأصول الثابتة المهلكة دفتريًا، ومازالت تعمل نحو 86 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2024 منها وسائل نقل تكلفتها نحو 12 مليون جنيه، ومجمع إهلاكها بنحو 10.5 مليون جنيه، في حين تم اعتماد ما قيمته مليون جنيه، بالخطة الاستثمارية لوسائل النقل بالعام الحالي ولم يتم تنفيذها على الرغم من تقادم وتهالك معظم السيارات العاملة.

أوضحت شركة ممفيس، أنه جاري تحديث وتطوير خطوط إنتاج مصانع الشركة، وتنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للاحتياجات الحالية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات من الشركة بتنفيذ الاستثمارات المعتمدة في الخطة الاستثمارية لأهميتها في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وماله من أثر في تحسين الإنتاج والربحية بما يتناسب وظروف السيولة المتاحة بالشركة، إذ بلغت الاستثمارات المنفذة 32.7 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية المعتمدة البالغة نحو 83.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 39%.

أشارت شركة ممفيس للأدوية، إلى أنه تم استخدام جزء من خامات الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، وجاري العمل على استخدام باقي الخامات طبقًا للدراسة الفنية من القطاعات المختصة، أما بخصوص مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار جاري العمل على التخلص منها بالبيع بما يحقق المنفعة الاقتصادية للشركة، وكذلك تم موافقة مجلس الإدارة على إعدام هذه التشغيلات وجاري إعدامها من خلال الشركة المتعاقد معها في هذا الشأن.

يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة ممفيس بسرعة التصرف في الخامات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والمهمات الراكدة وبطيئة الحركة بما يعود بالنفع على الشركة، حيث تضمن المخزون السلعي في تاريخ المركز المالي أصناف راكدة وبطيئة الحركة، وقاربت على الانتهاء من الخامات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والمهمات بنحو 10.5 مليون جنيه، 653 ألف جنيه، 421 ألف جنيه، 41 ألف جنيه، على التوالي.

ولفتت شركة ممفيس للأدوية، إلى أن الشركة تسعى بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية، للعمل على تحريك أسعار المستحضرات الخاسرة لدى الجهات المعنية بهيئة الدواء تباعًا، وبما يمكن من تجاوز الخسائر وتتركز معظم المستحضرات الخاسرة في العطاءات نتيجة إلى أسعار الترسيات ترجع لعدد سنوات، وجاري عمل ترسية جديد تتناسب مع ارتفاع تكلفة المستحضرات مع العمل على ترشيد التكلفة.



يأتي ذلك بعدما انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، تحقيق بعض مستحضرات الشركة خسائر بنحو 6.315 مليون جنيه خلال العام المالي نتيجة زيادة تكلفتها عن سعر بيعها لعدد 31 مستحضرًا، كما تضمن مخزون الإنتاج عدد 14 مستحضرًا تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنحو 186 ألف جنيه، كما بلغت خسارة المبيعات من المستحضرات البيطرية نحو 7 آلاف جنيه لعدد 2 مستحضر، وطالب الجهاز من شركة ممفيس بضرورة العمل على ترشيد التكلفة والتنسيق مع الجهات المعنية لتحريك أسعارها لتلافي خسائر تلك الأصناف، وحتى لا تكون عبء على الأصناف الأخرى.